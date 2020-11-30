شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات مصرية إيطالية بقضية ريجينى.. غلق التحقيقات واستمرار التعاون.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار التعاون القضائى المتبادل والمستمر بين النيابة العامة المصرية ونيابة الجمهورية بروما على مدار السنوات الماضية وحتى الآن، وبعد عقد العديد من الاجتماعات بين الطرفين، وآخرها اجتماع فريقى التحقيق بالنيابتين يومى الثامن والعشرين من شهر أكتوبر الماضى بالقاهرة، والخامس من شهر نوفمبر الجارى بروما، حيث قدم كل فريق للآخر كافة ما لديه من معلومات وما أسفرت عنه التحقيقات بواقعة مقتل الطالب الإيطالى جوليو ريجينى.

أكدت النيابة العامة، برئاسة المستشار حماده الصاوى، أنه ثبت فى تحقيقات واقعة مقتل الطالب الايطالى جوليو ريجينى، ارتكاب تشكيل عصابى للواقعة، خاصة وأنه ارتكب جرائم مماثلة كان من بين المجنى عليهم فيها أجانب، منهم إيطالى الجنسية، خلاف الطالب المجنى عليه، وأنهم استعملوا فى ارتكاب جرائمهم وثائق مزورة تنسبهم على غير الحقيقة إلى جهة أمنية مصرية، وسوف تتصرف النيابة العامة المصرية فى تلك الواقعة.

وأعلنت النيابة العامة، أنها توصلت إلى أدلة ثابتة على ارتكاب أفراد تشكيل عصابى واقعة سرقة متعلقات الطالب الإيطالى جوليو ريجينى بالإكراه، حيث عثر على تلك المتعلقات بمسكن أحد أفراد التشكيل وأيدت شهادات بعض الشهود ذلك.

وأضافت النيابة العامة فى بيانها، أن الطرفان أبدى التزامهما باستمرار التعاون القضائى وتقديم كل ما يتم التوصل إليه من معلومات حول الواقعة، للكشف عن الحقيقة، وتؤكد النيابتان، أن التعاون القضائى بينهما كان وسيظل على أعلى المستويات في كافة المجالات القضائية.

وبعد أن تبادل الفريقان الآراء برئاسة كل من النائب العام المصرى، والنائب العام الجمهورى بروما؛ توصلا إلى النتائج الآتية: