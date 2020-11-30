شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لهيئة عمليات القوات المسلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، البحث الرئيسى لهيئة عمليات القوات المسلحة بعنوان "الاستراتيجية المقترحة لتفعيل الدور المصرى مع دول حوض النيل فى ظل المتغيرات الإقليمية والدولية" وذلك بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعددا من كبار قادة القوات المسلحة وعدد من الخبراء الاستراتيجين.

وشارك فى إعداد البحث نخبة من الخبراء الاستراتيجيين والباحثين فى مجال الأمن القومى من مختلف أفرع وأسلحة القوات المسلحة، وقد تناول البحث مناقشة الأهمية الاستراتيجية لدول حوض النيل والاحتياجات المصرية المائية، وانتهى البحث إلى تقديم عدد من التوصيات والآليات المقترحة لتفعيل آلية التعاون الاستراتيجي مع الدول ذات الاهتمام لتحقيق المصالح العليا للبلاد.

وفى نهاية البحث نقل الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للقائمين على البحث، مؤكدًا أهمية الفكر المتجدد وإتباع الأسلوب العلمى فى التخطيط والتدريب ومعالجة المشكلات، مشيدًا بالجهد المبذول فى البحث وأهميته فى دعم الجهود لصياغة استراتيجية تحقق مصلحة الوطن. حضر مناقشة البحث عدد من دارسى الكليات والمعاهد العسكرية.