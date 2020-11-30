شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق التمويل العقاري يضبط مخالفات بيع وتأجير وحدات إسكان اجتماعي ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت لجنة الضبط القضائى التابعة لصندوق التمويل العقاري حملة تفتيش ببورسعيد، الاثنين، وتم المرور على عدد من العمارات التابعة لمشروع الاسكان الاجتماعى بمناطق الحاسب الالى والحى الاماراتى، وبناء على التنسيق الذي تم بين محافظة بورسعيد وصندوق التمويل العقاري.

و أسفرت حملة اللجنة عن ضبط العديد من المخالفات منها، ايجار عدد من الوحدات السكنية بنظام المفروش، ومخالفة تغيير نشاط من سكني إلى تجاري، كما تبين ان اكثر من ٤٠% من الوحدات التي تم المرور عليها مغلقة وغير مستخدمة، وتم ضبط وحدات تم بيعها للآخرين بالمخالفة للقانون، تم تحرير محضر بكل مخالفة على حدة

و جاري اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين مع استمرار عمل لجنة الضبطية القضائية بصورة دورية في المرور على مشروعات الاسكان الاجتماعي للكشف عن أي مخالفات أخرى والتعامل معها وفقا للقانون