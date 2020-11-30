شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يصدر قرارين بنقل مقار انعقاد بعض المحاكم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، اليوم الاثنين، القرارين رقمي 8594 و8595 لسنة 2020 بنقل مقر انعقاد جلسات (مدني وصحة توقيع المطرية) من محكمة مدينة نصر الجزئية إلى مجمع محاكم القاهرة الجديدة، ونقل مقر انعقاد جلسات (أسرة السلام- المرج- المطرية) من مجمع محاكم القاهرة الجديدة ومدينة نصر إلى مجمع محاكم مصر الجديدة، على أن يتم العمل بهما اعتبارًا من 6 فبراير المقبل، وذلك لكي تكون الإدارات والوحدات الإدارية في ذات مكان انعقاد الجلسات الخاصة بها، ويتجنب المتقاضون مشقة الانتقال بين أكثر من مكان بإقامة الدعوى في محكمة ثم المثول أمام المحكمة المختصة في مكان آخر.

جاء ذلك في إطار دور وزارة العدل في التيسير على المتقاضين وتقريب دور العدالة إليهم.