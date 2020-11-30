شكرا لقرائتكم خبر عن «أمهات مصر» يشيد بتركيب شبكات أمان ببلاعات الصرف الصحي بالجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد اتحاد «أمهات مصر للنهوض بالتعليم»، بتركيب شبكات أمان ببلاعات الصرف الصحي بمحافظة الجيزة.

وقالت عبير أحمد، مؤسس الاتحاد، إن هذا الإجراء في صالح الأطفال والشباب وكبار السن بالمحافظة، وحماية لأرواحهم، لافتة إلى أن العام الماضي والأعوام السابقة شهد حالات وفاة لأطفال بسبب سقوطهم في بلاغات الصرف الصحي، خاصة لحظة سقوط الأمطار وتراكم المياه في الشوارع، خاصة الموجودة في محيط المدارس، موجهة الشكر للواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ومطالبة جميع المحافظين بتنفيذ هذه الخطوة في محافظاتهم.

كانت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، قد بدأت في تركيب شبكات أمان ببلاعات الصرف الصحى لحماية المارة من السقوط بها في حالة سرقة غطاء البلاعة أو كسره، حيث يتم تركيب شبكة من الحديد أسفل غطاء البلاعة محكم الغلق يعمل كغطاء احتياطي أسفل الغطاء الرئيسى لمنع سقوط المارة وحماية أرواحهم.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أصدرت تعليمات مشددة لكافة المديريات والإدارات التعليمية بكافة المحافظات بالاستعداد الكامل للتعامل مع الطقس السيئ وسقوط الأمطار.

وتضمنت التعليمات التأكد من نظافة أسطح المدارس وعدم وجود أي مخلفات أو رواكد عليها وتسليك مسالك المطر وعدم ترك الطلاب بالفناء أو خارج الفصول حال سقوط الأمطار، وتقديم فقرات ونصائح للطلاب من خلال الإذاعة المدرسية، للتنبيه على الطلاب بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة في الشوارع أو تجمعات المياه، حرصًا على حياتهم من تعرضهم لمخاطر الصعق بالكهرباء، وعدم العبث بمياه الأمطار حال وجودها داخل فناء المدارس خوفًا من وجود أي خطر تحتها سواء كانت كهرباء أو بيارات وبالوعات مفتوحة.