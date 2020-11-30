عضو بـ"الشيوخ": لائحة المجلس متوافقة مع الدستور.. وتعبر عن رؤية الأحزاب السياسية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال النائب نور هاشم، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون اللائحة الداخلية، ترجمت رؤية الأحزاب وأعضاء المجلس، وخرجت بالتوافق بين الأحزاب السياسية في غالبية المواد.

وأكد هاشم في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن نصوص اللائحة خرجت منضبطة ومتوافقة مع الدستور، وترجمت نصوص الدستور لتبدأ الغرفة الثانية من البرلمان، مهام عملها واستكمال البنيان التشريعي.

وأشار إلى أن مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ تأتي اتساقًا مع المادتين (118، 254) من الدستور المصري، لاسيما وأن هناك التزامًا دستوريًا على مجلس الشيوخ بوضع لائحته الداخلية، بما يكفل تنظيم العمل به وتمكينه من ممارسة اختصاصاته.

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