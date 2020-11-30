إحباط تهريب 20 كيلو "أستروكس" قادم من الصين في مطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك الطرود البريدية، في مطار القاهرة، اليوم الاثنين، محاولة تهريب 20 كجم من الحشيش الصناعي "الأستروكس" المخدر، قادمة من الصين داخل أحد الطرود على أنها ألوان، لتضليل رجال الجمارك والعبور بها وبيعها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتبين أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية الواردة برئاسة فريدة سليم مدير الجمرك، وبناء على مذكرة مشتركة من إدارة الجمرك ومباحث المخدرات بالاشتباه في مشمول 2 من الطرود البريدية الواردة من الصين، والصنف ألوان سطحية بوزن 53 كيلو جرام قائم، وتم تشكيل لجنة جمركية ضمت إيهاب خليفة مدير الحركة، وتامر أحمد مأمور الحركة لمعاينة الطرد الأول، وتبين وجود 30 كيس بها بودرة بنية اللون ولم يكن محل اشتباه، وبفتح الطرد الثاني عثر على 20 كيس بها بودرة صفراء اللون، تم الاشتباه في المادة الفعالة للحشيش الصناعي "الأستروكس" المخدرة.

وعرض المشمول على الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بميناء القاهرة الجوي، أفادت بأنه يوجد 20 كيلو جرام من المادة الفعالة للحشيش الصناعي "الأستروكس" المخدرة.

وقررت هالة محمود رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 58 وتحريز المضبوطات.