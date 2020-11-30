ضبط تاجر ملابس بتهمة تصوير مقاطع هزلية تسئ للشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تاجر ملابس مستعملة بالمطرية؛ لاتهامه بتصوير مقاطع فيديو هزلية مرتديا ملبس الشرطة. المتابعة الأمنية رصدت مقاطع فيديو لشخص يرتدي الملابس الأميرية الخاصة بهيئة الشرطة وبصحبته إحدى السيدات، وترويج تلك المقاطع على موقع التواصل الاجتماعى (تيك توك). تبين بالفحص أن المتهم مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة له معلومات جنائية. وضُبط بحوزته بعض الملابس الأميرية الخاصة بهيئة الشرطة. وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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