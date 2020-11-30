شكرا لقرائتكم خبر عن قاعدة بيانات لجميع معدات النظافة بمدن القليوبية لإصلاحها واستغلالها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، الإثنين، اجتماعا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بحضور اللواء هشام خشبة السكرتير العام، ومديري الشؤون المالية والحملة الميكانيكية بالديوان العام وعدد من الإدارات المعنية، وذلك لحصر وإنشاء قاعدة بيانات لجميع المعدات الموجودة التي تعمل في قطاع النظافة.

يأتي القرار، بحسب بيان صحفي، إلى تنظيم التعاون مع مجالس المدن في حالة وجود معدات غير مستغلة في أي مدينة وفي ذات الوقت تحتاج إليها مدينة أخرى، لاستغلال جميع المعدات الإستغلال الأمثل وعدم إهمالها، فضلا عن حصر المعدات المعطلة التي تحتاج إلى صيانة وتوفير الإعتمادات المالية لإصلاحها وتشغيلها، وذلك بهدف الإرتقاء بمنظومة النظافة خصوصا بالطرق العامة والسريعة والطريق الدائري.

أكد المحافظ خلال الإجتماع ان المحافظة ستقوم بتوفير إعتمادات مالية لإصلاح المعدات المعطلة، سواء كانت تحتاج إلى عمرات جسيمة أو خفيفة، والتنسيق في نفس الوقت مع جهاز الخدمات الحكومية لتكهين المعدات غير القابلة للإصلاح، والتعاقد مع الشركات في توريد معدات جديدة وتوزيعها على المدن الأكثر إحتياجا، لافتا إلى أن المحافظة تدعم هذا الملف دعما خاصا بإعتباره ذو أهمية قصوى.

وقال «الهجان»، إن المحافظة تعمل جاهدة على النهوض بقطاع النظافة بالمحافظة، من خلال توفير المعدات الحديثة التي تسهم في القضاء على المشكلة وتخفف العبء عن عمال النظافة بالشوارع، مطالبا المسئولين بضرورة العمل على مدار 24 ساعة وتنظيم النوبتجيات الصباحية والمسائية، وتفعيل إدارات المتابعة ومشرفين القطاعات للمرور ليلا ونهارا، وتقسيم المدن إلى قطاعات للقضاء على أي تراكمات للقمامة، والتعاقد لشراء صناديق قمامة جديدة وتوزيعها بالشوارع، مؤكدا على ضرورة أن يشعر المواطن بتحسن ملحوظ في هذا القطاع الهام .

وعلى صعيد آخر كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالإستمرار في حملات إزالة الإشغالات والمخالفات ومنع تبوير الأراضي الزراعية، خصوصا علي الطريق الزراعي وإتخاذ أقصى الإجراءات تجاه المخالفين وتحرير محاضر وتحويلهم إلى النيابة العسكرية، حفاظا على الرقعة الزراعية التي تمثل جزء مهم من ثروة مصر القومية.