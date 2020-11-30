شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء الفائزين فى جولة الإعادة بانتخابات النواب فى البحيرة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض عن أسماء المرشحين الفائزين بانتخابات مجلس النواب، في 9 دوائر انتخابية بمحافظة البحيرة.



البحيرة

وجاءت أسماء النواب عن الدائرة الأولى "دمنهور" كالآتي: سناء برغش، وعادل حماد، وعبد الرؤوف الطنيخي، والدائرة الثانية "كفر الدوار"، كلا من: محمود شعلان، وسحر بشير معتوق، أحمد خطاب، وعن الدائرة الثالثة "أبوحمص" كلا من: أسامة المصري، وأحمد العرجاوى.

وعن دائرة المحمودية كلا من: هشام الجاهل، وبلال النحال، وجاءت أسماء الفائزين عن الدائرة الخامسة "حوش عيسي" علاء قريطم، والنائب أشرف المقرحي.

وعن دائرة الدلنجات، والنائبين حمدي أبو خشيم، وخالد أبوخطيب، عن دائرة أبو المطامير، ومحمد عزت ومحمد حجازي، عن دائرة ايتاي البارود، وعن دائرة كوم حمادة النائبين أحمد الشيشيني وطلبة النحال.