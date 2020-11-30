شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج جولة الإعادة للمرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الاثنين، نتيجة جولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والتى تضمنت فوز 110 مرشحين. نتائج جولة الإعادة للمرحلة الأولى

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