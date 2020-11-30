شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة حياة كريمة تعلن سداد رسوم التصالح على مخالفات البناء لـ 826 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن استكمال الخطوات التنفيذية المبادرة "التصالح حياة" فى مرحلتها الأولى والتى تضم 9 محافظات، حيث تم التنفيذ بجميع محافظات المرحلة الأولى، ويأتى ذلك سعيا لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا ومحدودى الدخل ، وذلك من خلال المساهمة فى دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية فى التجمعات المستهدفة .

واستعرضت المؤسسة فى بيان اليوم، الموقف التنفيذى لمبادرة التصالح حياة، واجمالى عدد الحالات المستحقة للدعم طبقا لشروط المبادرة على مستوى التسع محافظات والذى بلغ 1430 حالة موزعة على محافظات المرحلة الأولى ، حيث تم السداد لـ 826 حالة وجارى السداد لباقى الحالات المستحقة ، حيث إجمالى الحالات المستحقة لشروط المبادرة بمحافظة أسوان 152 حالة ، أما محافظة الأقصر فتم السداد 10 حالات ، كما تم السداد لعدد 132 حالة بمحافظة قنا ، فى حين بلغ إجمالى الحالات المستحقة الشروط المبادرة فى محافظة سوهاج 210 حالات .

وفى محافظة الوادى الجديد فقد تم السداد لعدد 4 حالات مستحقة للدعم وفقا لشروط المبادرة ، وفى محافظة اسيوط بلغ إجمالى الحالات المستحقة لشروط المبادرة 500 حالة، وفى محافظة المنيا تم السداد لـ 136 حالة مستحقة للدعم ، وفى محافظة البحيرة بلغ إجمالى الحالات المستحقة الشروط المبادرة 124 حالة، وأخيرا محافظة مطروح والتى بدأ اليوم تنفيذ المبادرة بها ، فقد بلغ إجمالى الحالات المستحقة للدعم طبقا لشروط المبادرة بها 162 حالة .

وأكدت مؤسسة حياة كريمة أنها فى الوقت نفسه مازالت مستمرة فى الدعم والسداد لجدية التصالح للحالات المستحقة طبقا الشروط المبادرة فى محافظات المرحلة الأولى ، وذلك بالتعاون بين فريق مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة صناع الخير للتنمية ووزارتى التضامن والتنمية المحلية .

جدير بالذكر أن مبادرة "التصالح حياة" كانت قد أطلقتها مؤسسة حياة كريمة ، فى 25 من سبتمبر الماضى ، لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا ومحدودى الدخل ، وذلك من خلال المساهمة فى دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية فى التجمعات الريفية المستهدفة ، حيث قامت مؤسسة حياة كريمة بتوفير 150 مليون جنيه لتحمل قيمة التصالح فى مخالفات البناء بمحافظات " المنيا ، أسيوط ، سوهاج ، قنا ، الأقصر ، أسوان ، الوادى الجديد ، مطروح ، البحيرة ".

وكانت مؤسسة حياة كريمة، حددت عدد من المعايير التحديد المستحقين لدعم مبادرة " التصالح حیاة"، وهى أن يستوفی طالب التصالح الشروط القانونية التى نص عليها قانون الته الح لقبول طلبه ، وألا يكون من الحالات المحظور التصالح فيها ، وأن يكون طالب التصالح رب أسرة ، وألا يكون بحيازته أية ممتلكات أخرى سواء كانت " عقار / أرض رصيد بالبنك / محال تجارية سيارة وغيرها " ، كما يشترط أن يكون طالب التصالح من محدودى الدخل أو الفئات الأكثر احتياجا أو الأولى بالرعاية والدعم ، وأن يستوفى كافة المستندات القانونية ، بما فى ذلك شهادة من اللجنة بطلب التصالح ، بجانب استيفاء بحث الحالة الاجتماعية والميدانية للفئات المستهدفة للتأكد من استحقاقها للدعم ، كما يجب أن يكون طالب التصالح متعثر فى دفع رسوم طلب التصالح أو قسط المصالحة.

ويتم تنفيذ المبادرة على 3 مراحل ، وذلك بالتعاون مع وزارتى التضامن الاجتماعى والتنمية المحلية ومؤسسة صناع الخير ، وبمشاركة المحافظين ونواب المحافظين فى التسع محافظات ، بالتنسيق مع فريق الرصد الميدانى المؤسستى حياة كريمة وصناع الخير والوحدة المركزية المؤسسة حياة كريمة ، كما يشارك خريجى البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة فى عملية الحصر والرصد الميدانى والتأكد من استحقاق الحالات المتقدمة ، وذلك بالتنسيق مع وحدات الشئون الاجتماعية ومديريات التضامن للتأكد من معايير الاستحقاق للأسر التى سيتم دعمها وتعظيم الاستفادة من الموارد المالية المتاحة من تبر عات ومساهمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص والشركات الكبرى.