شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدورة التنشيطية لرياضة تنس الطاولة للطلاب الوافدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت الإدارة العامة للطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، الدورة التنشيطية لرياضة تنس الطاولة.

وانطلقت فعاليات الدورة التنشيطية لرياضة تنس الطاولة، بين الطلاب الوافدين من الجنسيات المختلفة المقامة بنادى الطلاب الوافدين بحي السفارات.

واستقبلت الإدارة العامة للطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، برئاسة الدكتورة رشا كمال، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الوافدين الطلاب الوافدين للدراسة فى مصر، فى إطار مبادة "ادرس فى مصر".

واتخذت وزارة التعليم العالى عددًا من الإجراءات لتسهيل التقديم للدراسة بالجامعات والمعاهد المصرية للعام الجامعى الجديد 2020/2021، وذلك فى إطار مبادرة "ادرس فى مصر" لتقديم خدمات متميزة للطلاب الوافدين بصورة تليق بمكانة مصر بين دول العالم.

كما حددت بعض الإجراءات للطلاب الوافدين، ومن أهم هذه الإجراءات، قيام الطالب بالتسجيل على موقع الوافدين www.wafeden.gov.eg وإرفاق صورة جواز السفر والشهادة فقط، بالإضافة إلى إتاحة الدفع الإلكترونى وإرسال ملفات الطلاب بواسطة البريد السريع للتغلب على ما سببته الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا (COVID-19) من تقييد حرية التنقل بين البلاد وذلك لحفظ أماكن الطلاب للدراسة خلال العام الجامعى 2020/2021.