شكرا لقرائتكم خبر عن البابا ثيودروس يترأس الاحتفال بعيد القديس نيقولاس بالمقر البطريركى بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الأنبا نقولا المتحدث الرسمى باسم بطريركية الروم الأرثوذكس فى مصر، فى بيان اليوم، إن البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، سوف يترأس القداس الألهى فى كاتدرائية القديس نيقولاوس بالمقر البطريكي بالقاهرة فى منطقة الحمزاوي، الأحد المقبل بمناسبة عيد القديس نيقولاوس أسقف ميراليكية العجائبى.

يذكر أن البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، قما برسامة بروتوبرُسفيتوروس (وكيل بطريركي) للعرش البطريركي الإسكندري على إيبارشية إلدوريت وشمال كينيا، الأسبوع الماضى، ليعود السبت إلى القاهرة بعد زيارته في منطقة إلدوريت للمرة الأولى في تاريخ الكنيسة، حيث مقر إيبارشية إلدوريت المنشأة حديثًا، ليرسم لها وكيلا بطريركيا.

وكان البابا ثيودروس الثاني قد بدأ زيارته لدولة كينيا السبت 21 نوفمبر الجارى، حيث وصل لمطار نيروبي يوم الأحد 22 نوفمبر، وترأس القداس الإلهى فى كنيسة القديس بولس فى منطقة كاجيرا، والاثنين الماضى زار أسقفية نيرى وشرق كينيا، الثلاثاء كيسومو، وترأس الأربعاء القداس الإلهى، وفى يوم الخميس زار إيبارشية إلدوريت المنشأة حديثًا، ليعود يوم أمس الجمعة إلى نيروبى.