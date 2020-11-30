شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: اتخاذ كافة إجراءات الوقاية من كورونا فى القطارات ومناطق العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات بهدف وقاية وحماية العاملين من الإصابة بفيروس كورونا، من خلال تجهيز نقط طبية لحماية العاملين، ولا سيما أنه يصعب توقف العمل بجانب الاهتمام بالركاب، واتخاذ إجراءات الوقاية خلال الانتقال سواء بالمترو أو بالقطارات المختلفة.

وجاء ذلك خلال اللقاء الشهرى لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، تحت عنوان "قطاع النقل في مصر: التطورات والفرص".

وأضاف كامل الوزير، أننا نرحب بدخول المستثمرين معنا حتى لا يتم تحميل موازنة الدولة المزيد من الأعباء، وبالتالي نحن نطبق هذا مباشرة من خلال شركة استثمارات السكك الحديدية والتي تستغل كافة الأصول سواء الأراضى، أو المحطات وبعض الفنادق الملحقة في المحطات وغيرها .

وأوضح كامل الوزير، أنه يتم تزويد المحطات الجديدة بمناطق للسيارات، منعا للتكدس وهذا سيتم مع القطار الجديد الكهربائى، بجانب بحث إنشاء جراجات متعددة الطوابق بالقرب من محطات المترو والقطارات المتاحة، لافتا إلى أن الوزارة لا تمانع مستقبلا في تسمية بعض محطات المترو بأسماء شركات في حالة قيامها بالمساهمة في إنشاء المحطة ورفع الأعباء عن الدولة وفى نفس الوقت الترويج للشركات.

وأشار كامل الوزير، إلى إننا نأمل في وجود شركة تشغيل وإدارة لمرافق السكك الحديدية والمترو، بما يساهم بشكل كبير في رفع الأعباء عن الحكومة وتقديم خدمات مميزة مع الحفاظ على الأصول أسوة بما يتم في العديد من دول العالم، ومن خلال العديد من الأنظمة التي يمكن لأي مستثمر السير معها ونحن مستعدين لذلك.

وأوضح ردا على أسئلة عدد من الحضور، أن الوزارة تسعى للتحول الرقمى بشكل كامل، وهذا موجود بالفعل في المترو بجانب إدخال التكنولوجيا في كل المشروعات الجديدة على رأسها مشروع الإشارات وقطع التذاكر، بجانب التذكرة الموحدة التي نسعى لتعميمها بحيث يمكن التنقل بها في العديد من وسائل المواصلات وعمل نظام جديد لعدد 21 طريقا عبر جهاز تحكم في العاصمة الإدارية الجديدة بمنظومة ITS يمكنه من معرفة كل المعلومات لكل السيارات على الطريق .

وأكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن العمل في الوزارة ومختلف القطاعات يتم كل يوم حتى أيام الإجازات، بما فيها أيام الجمع، لافتا إلى أن رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى يقوم بنفسه بزيارة مواقع العمل أيام الجمع، وهو ما يدفعنا للعمل في أيام الإجازات لإنجاز كافة المشروعات التي نقوم بتنفيذها مع مضاعفة العمل، بل والعمل على مدار الـ24 ساعة في 3 ورديات على مدار الأسبوع .

وأضاف كامل الوزير، أنه في حالة الاستمرار في العمل بهذا النمط سيساعدنا في إنجاز مشروعات الموانئ المختلفة ومختلف المشروعات خلال فترة وجيزة، ولا سيما أن الرئيس يطالبنا بسرعة تشغيل الموانئ الجافة بعد الانتهاء من العمل فيها، لافتا إلى الترحيب الكامل بالاستثمار الأمريكى مع وزارة النقل الفترة المقبلة.



جانب من اللقاء



كامل الوزير



وزير النقل في الغرفة الامريكية