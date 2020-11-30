شكرا لقرائتكم خبر عن ابن الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يقرأ سورة الضحى على طريقة والده.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم اللواء طارق نجل الشيخ الراحل عبد الباسط عبد الصمد، تلاوة قرآنية عبر اليوم الخليج 365 بمناسبة الذكرى الـ 32 لرحيل والده، حيث يتلو ما تيسر من سورة الضحى والشرح على طريقة أداء والده.

وفي حوار سابق لـ ”الخليج 365”، قال طارق عبد الباسط عبد الصمد، إن والده كان حريصا على تحفيظه وإخوته القرآن الكريم، قائلاً: "أحضر لنا أحد المشايخ فى المنزل وأكملت حفظ القرآن الكريم وأنا فى سن 15 سنة، وحينما وجد فينا والدى أنا وأحد أشقائى النبوغ والاستعداد للتلاوة كان يعطينا توجيهات لإجادة التلاوة".

وتمر اليوم الاثنين 30 نوفمبر الذكرى ال 32 لرحيل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، أحد أبرز عمالقة دولة تلاوة القرآن الكريم فى مصر والعالم، والذى اشتهر بلقب "صاحب الحنجرة الذهبية وصوت السماء وصوت مكة".

وكشف اللواء طارق ابن الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، عن أن وصية والده قيل رحيله فى مثل هذا اليوم عام 1988، حيث أوصى والده قبل رحيله بنشر القرآن الكريم بصوته برواية ورش عن نافع، والتى طلب تسجيلها منه الملك محمد الخامس ملك المغرب عام 1986 أى قبل رحيله بعامين.

وأضاف طارق عبد الباسط عبد الصمد فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أنه بالفعل تمت مراجعة المصحف وإهداؤه للإذاعة المصرية تمهيدا لنشره للمرة الأولى خلال هذه الأيام.

وتحيى أسرة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد اليوم الاثنين 30 نوفمبر الذكرى الـ 32 لرحيله، حيث يؤكد نجله "الشيخ ياسر" أن إحياء ذكرى والده تكون بتلاوة وختم القرآن الكريم لعدد من محبى الشيخ وتلاميذه تمتد من بعد صلاة المغرب وحتى بعد صلاة العشاء فى مسجد الحامدية الشاذلية.