شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يشهد مناقشة بحث حول «تفعيل الدور المصري مع دول حوض النيل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، البحث الرئيسى لهيئة عمليات القوات المسلحة بعنوان «الاستراتيجية المقترحة لتفعيل الدور المصرى مع دول حوض النيل في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية»، وذلك بحضور الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وعدد من الخبراء الإستراتيجيين.

وشارك في إعداد البحث نخبة من الخبراء الإستراتيجيين والباحثين في مجال الأمن القومى من مختلف أفرع وأسلحة القوات المسلحة، وقد تناول البحث مناقشة الأهمية الإستراتيجية لدول حوض النيل والإحتياجات المصرية المائية، وإنتهى البحث إلى تقديم عدد من التوصيات والآليات المقترحة لتفعيل آلية التعاون الإستراتيجى مع الدول ذات الإهتمام لتحقيق المصالح العليا للبلاد.

وفى نهاية البحث نقل الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة للقائمين على البحث، مؤكدًا أهمية الفكر المتجدد وإتباع الأسلوب العلمي في التخطيط والتدريب ومعالجة المشكلات، مشيدًا بالجهد المبذول في البحث وأهميته في دعم الجهود لصياغة استراتيجية تحقق مصلحة الوطن.

حضر مناقشة البحث عدد من دارسى الكليات والمعاهد العسكرية.