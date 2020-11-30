شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يؤكد على الالتزام بإنتاج مياه شرب نقية مطابقة للمواصفات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة الالتزام بإنتاج مياه نقية مطابقة للمواصفات، وكذلك التعرف على نتائج العينات التي تفحص بمعامل شركة مياه الشرب، حتى يتثنى اتخاذ الحلول الفورية لمعالجة أي مشكلة، مؤكداً على ضرورة التنسيق بين معامل مديرية الصحة ومعامل شركة المياه، والعمل كفريق واحد من أجل الصالح العام وصحة المواطن الشرقاوي.

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية للمعمل المركزي لتحاليل مياه الشرب بمحطة تنقية مياه الشرب بالزقازيق، للوقوف على جودة المياه المقدمة للمواطنين والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، بحضور اللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية مستشار المحافظ للمشروعات.

وقدم اللواء شريف فارس، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، عرضا تفصيلياً عن مكونات المعمل والذي تم إنشاؤه سنة 2009، بتكلفة 18 مليون جنيه، ليصبح أول معمل مركزي لتحاليل مياه الشرب بالشرقية، مؤكداً أنه تم تجهيز جميع المعامل الرئيسية والفرعية التابعة للشركة بأحدث الأجهزة، للقيام بجميع التحاليل الكيميائية والفيزيائية والبكتريولوجية والبيولوجية، وذلك لمراقبة ومتابعة جودة مياه الشرب بالمحطات والشبكات بنطاق المحافظة.

حرص محافظ الشرقية على تفقد أقسام المعمل المركزي، والذي يضم المعمل غير العضوي، واستمع لشرح تفصيلي من الكيميائيين بالمعمل، وتمت الإشارة إلى أنه يقوم بقياس كل المركبات غير العضوية في المياه، وذلك للتأكد من مطابقة الحدود القصوى للمعايير والمواصفات الواجب توافرها في المياه الصالحة للشرب والاستخدام المنزلي، كما تفقد المحافظ المعمل العضوي والذي يقوم بقياس كل المركبات العضوية في المياه.

توجه محافظ الشرقية ومرافقوه لمتابعة سير العمل بالمعمل الميكروبيولوجي، والذي يقوم بإجراء التحاليل الميكروبيولوجية، للتأكد من خلو مياه الشرب من الملوثات البكتيرية المؤدية للأمراض، كما حرص المحافظ على تفقد المعمل الباراسيتولوجي والبيولوجي، والذي يقوم بفحص الطفيليات وبويضات الديدان المسببة للأمراض، وذلك للوقوف على جودة المياه في مراحلها المختلفة حتى تصل للمستهلك.