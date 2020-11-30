شكرا لقرائتكم خبر عن «طريق المحيط» بجنوب المنيا يستعيد نوره بعد سنوات من سرقة أعمدة الإنارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادر بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، جنوب محافظة المنيا، أنه يجري العمل على قدم وساق، لإعادة الإنارة للطريق «المحيط» الموازي لطريق مصر أسوان الزراعي، بطول الجزء الواصل بين مركزي ملوي وأبوقرقاص.

ويسمي طريق «المحيط» بهذا الاسم لامتداده بمحاذاة «المصرف المحيط»، ويمتد الطريق بموازاة طريق «مصر أسوان» الزراعي، ويسهل الوصول للعديد من القري والحقول والأراضي الزراعي، بما يسهم في تيسير الوصول لتلك المناطق وتحميل المحاصيل الزراعية وما شابه.

وكان الطريق قد تعرض لسرقة أدوات الإنارة الكهربائية، قبل سنوات.

من جانبه تابع سند مختار، رئيس مجلس قروي «إبشادات» التابعة لمركز ملوي بالمنيا، أعمال إعادة إنارة طريق المحيط ملوي أبوقرقاص، حيث تم اعادة زرع اعمدة الإنارة وشد الأسلاك، وجارى استكمال تركيب الكشافات والمحولات لإنارة الطريق، للتيسير على المارة من المواطنين والمركبات والحد من وقوع الحوادث على الطريق .

ويأتي تكثيف العمل لإعادة إنارة هذا الطريق، في اطار خطة الدولة برفع كفاءة اعمدة الإنارة وإنارة الطرق، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء اركان حرب وكيل الوزارة، أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى، وضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها الوحدة المحلية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية.