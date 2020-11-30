شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة سائق في انقلاب ميني باص بدون ركاب بطريق الصعيد في المنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصيب سائق في حادث انقلاب ميني باص، بطريق الصعيد الشرقي أمام مركز بني مزار بالمنيا .
تلقي اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ميني مباص بدون ركاب، بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي، أمام قرية الشيخ فضل بمركز بني مزار، شمال المنيا .
تسبب الحادث في إصابة سائقة، تم نقل المصاب إلى مستشفي الشيخ فضل .
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف ..
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