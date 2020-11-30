شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تحيي الذكرى الـ32 لوفاة ساحر القلوب الشيخ عبد الباسط عبد الصمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحل اليوم الذكرى الـ32 لوفاة الشيخ عبدالباسط عبدالصمد، الذي ذاع صيته في دول العالم بتلاوته المميزة وصوته الساحر.

وكما يحيي المصريون ذكراه العطرة، بعث مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة وسفيرها ناصر كنعاني رسائل على صفحته على «تويتر» بأن القارئ الشهير صوته سحري ويقود الإنسان إلى السماء، مضيفا أن بلاده تعتز به كأحد أبرز أعلام تلاوة القرآن الكريم.

والشيخ عبدالباسط، الذي توفي في 30 نوفمبر عام 1988 قرأ القرآن الكريم مرات عديدة في أغلب دول العالم ومنها إيران، التي تحتفظ بتسجيلاته النادرة شأنها في ذلك شأن دول آسيا وباكستان وأوروبا وإفريقيا.

ويحرص العديد من قارئي القرآن الكريم في إيران على تقليد الشيخ عبدالباسط.