شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل بروتوكول التعاون بين الصحة والأزهر الشريف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الدكتور حاسم حمدي مدير عام التثقيف والإعلام بمديرية الصحة بشمال سيناء على تفعيل بروتوكول التعاون بين مديرية الصحة والمنطقة الأزهرية بشمال سيناء.
وأضاف خلال لقائه بالشيخ محسن أبوالقاسم، مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء، بحضور فتحي عثمان مسؤول التثقيف والإعلام على تنفيذ عدد من الندوات التوعوية والتثقيفية في مختلف المعاهد الازهرية طبقا للبروتوكول.
وذكر أن الندوات للتعريف بفيروس كورونا المستجد وطرق الوقاية منه والتعريف بأمراض الشتاء وطرق الوقاية منها ومختلف الأمراض بهدف حماية النشء من الأمراض والفيروسات.
وأشار فتحي عثمان مسؤول التثقيف والاعلام إلى استمرار العمل ببروتوكول التعاون المشترك بين كل من مديرية الصحة والازهر خلال الفصل الدراسي الأول ..مؤكدًا على حرص مديرية الصحة على نشر الوعى الصحي والوقائي ضد الأمراض المعدية .
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