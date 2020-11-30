شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة قناة السويس تطلق مبادرة القراءة للجميع بمدارس الإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت جامعة قناة السويس اول مبادرة من نوعها لتشجيع القراءة في مدارس الاسماعيلية.

وقال دكتور احمد زكى رئيس الجامعة ان الهدف من المبادرة تشجيع القراءة والثقافة واختيار الموضوعات العلمية والمجتمعية والتاريخية التي تهم المجتمع والاجيال الجديدة في ظل الانترنت وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة القناة على أهمية تدريب أفراد المجتمع داخل وخارج الجامعة، وربط الجامعة بالمجتمع الخارجي، وأهمية التوجه إليه وتناول قضاياه ومشكلاته، ونظمت إدارة تدريب أفراد المجتمع بجامعة قناة السويس برنامجا تدريبيا عن أهمية القراءة وبدأ البرنامحج في مدرسة ٢٤ أكتوبر الإعدادية الرسمية للغات.



وأشار رئيس الجامعة لأهمية نشرالوعي الصحي والثقافي في شتى صنوف المعرفة.

قام بالتدريب الدكتور رمضان محمد السيد العزاوي المدرس بقسم اللغة الإنجليزية، ومدير مركز خدمة المجتمع بكلية الآداب حيث عرف الطلاب بأنواع القراءة ( الصامتة، الجهرية، الاستكشافية، السريعة، والقراءة التحليلية)، وذكر أهمية القراءة للفرد والمجتمع، وكيفية اكتساب مهارة القراءة وتطويرها.

أشرف على تنفيذ البرنامج التدريبي المحاسب عمرو كشك مدير عام مشروعات البيئة وهويدا كامل مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع، ومحمد مصطفى رئيس قسم المتابعة.