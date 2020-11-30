شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الأزهر: إقبال على الدراسة الأزهرية بعد تطوير المنظومة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، أن هناك إقبالًا كبيرًا على التعليم الأزهري هذا العام بسبب التطوير الملحوظ بالمنظومة التعليمية بالأزهر الشريف.

وأضاف وكيل الأزهر، على هامش لقائه، اليوم الاثنين، الدكتور محمد هاني، محافظ بني سويف، بحضور وفد رفيع من علماء الأزهر، أن وسطية الأزهر ورسالته السمحة جعلته يحظى بمكانة كبيرة في قلوب الشعب المصري.

من جانبه أكد محافظ بني سويف، أن الأزهر مؤسسة عريقة لها مكانه كبيرة في قلوب كل المصريين، وله دور مهم جدًا تثقيفيًا وتوعويًا، لافتًا أن تلاحم الأزهر والكنيسة يعد رسالة قوية لوحدة الوطن وترابطه، ويؤكد أن الأزهر كيان وحصن لكل المصريين.

وأوضح محافظ بني سويف أن جولات شيخ الأزهر، وما يحظى به من اهتمام عالمي دليل على مكانة الأزهر القوية والكبيرة في العالم أجمع، ويبرهن على أهمية دور علمائه الرائد في نشر ثقافة التعايش السلمي بين جميع البشر، مؤكدًا أن رسالة الأزهر القائمة على نشر الوعي الديني والثقافي والأخلاقي في المجتمعات؛ تجعله مصدر الطمأنينة لدى الشباب.

وكان وكيل الأزهر قام بجولة تفقدية لبعض المعاهد الأزهرية خلال زيارته لمحافظة بني سويف، شدد خلالها على أهمية تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب وكل العاملين بالعملية التعليمية، وتوفير البيئة الصحية للإرتقاء بالمعايير العلمية بما يسهم في رسم مستقبل مشرق لهذا الوطن.