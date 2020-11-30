شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر مطلعة تنفى شائعات التعديل الوزارى وتؤكد : لا تغيير خلال الفترة الراهنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت مصادر مسئولة ما تردد من أنباء حول تعديل وزارى وشيك فى الحكومة خلال الفترة الراهنة، مؤكدة أن هذه الأنباء مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وتستهدف إثارة البلبلة، وعلى الرأى العام ألا يتفاعل معها.

وكانت قد ترددت على مواقع التواصل الاجتماعى شائعات غير معلومة المصدر ، تفيد بوجود تعديل وزارى وشيك ووضع قائمة مزيفة بأسماء الوزراء الراحلين ، بهدف التأثير على أدائهم وإثارة حالة من اللغط والبلبلة ، الأمر الذى استدعى نفى تلك الشائعات