شكرا لقرائتكم خبر عن أول فيديو لفتاة فوتوسيشن سقارة ومصورها بعد تحقيق النيابة: عملنا حاجة عظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو لمصور سلمى الشيمى فتاة الفوتوسيشن المثير للجدل بمنطقة آثار سقارة، والتى ارتدت خلاله ملابس فرعونية مثيرة وفاضحة، وظهرت فى الفيديو الشيمى مع المصور والذى يدعى "حسام محمد"، ويقول لها: "إحنا عملنا إيه النهاردة"، لترد عليه قائلة: "عملنا حاجة كدة عظمة زى العادى يعنى"، إضافة لذلك نشرت سلمى فيديو آخر خلال خضوعها لجلسة التصوير عبر حسابها بتطبيق "تيك توك".





المصور



المصوور

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعى شنوا هجوما على واقعة التصوير المثيرة والفاضحة، معتبرين أن ذلك تشويها لأماكن أثرية عظيمة يأتى إليها الزائرون من جميع أنحاء العالم، وجاءت معظم التعليقات تنادى بضرورة معاقبة كل من تسبب وسهل تصوير هذا العمل.

وأكد الدكتور مصطفى وزيرى، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، أن موضوع عارضة الأزياء التى التقطت صورا مثيرة ومزعجة فى منطقة سقارة تم تحويله إلى النيابة، وسيتم التحقيق فيه، واتخاذ الإجراءات القانونية لمن قصر وتسبب فى حدوث ذلك، لافتًا إلى أنه عندما يتقدم أحد بطلب للتصوير داخل المنطقة، يجب أن يتم الاطلاع على جميع جوانب الموضوع، من حيث مكان التصوير والملابس التى سيتم ارتداؤها خلال جلسة التصوير.

وأوضح أمين عام المجلس الأعلى للآثار، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن وزارة السياحة والآثار تحرص دائمًا على الحفاظ على تاريخ الحضارة المصرية القديمة، وأى شخص يقصر فى حق الآثار والحضارة ستتم معاقبته، بعد نتيجة تحقيق النيابة فى واقعة جلسة التصوير.