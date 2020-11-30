شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: تنفيذ مشروعات بتكلفة 2.7 مليار دولار بالإسكندرية والبحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس كامل الوزير، وزير النقل أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتذليل كافة العقبات أمام الاستثمار بداية من الحكومة حتى رئيس الجمهورية بما يساهم فى جذب المزيد من الاستثمار لمصر.

وجاء ذلك خلال اللقاء الشهرى لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة تحت عنوان "قطاع النقل فى مصر: التطورات والفرص".

وأضاف كامل الوزير أنه جارى تطوير منطقة ميناء الإسكندرية والدخيلة ومناطق قربها بنحو مليار دولار، وتطوير موانئ البحر الأحمر بـ1.750 مليار دولار حيث يتم تطوير ميناء الإسكندرية بتكلفة نحو 450 مليون دولار، بجانب إنشاء وتشغيل المنطقة اللوجستية بمنطقة النوبارية بـ155 مليون دولار، وتشغيل محطة متعددة الأغراض بميناء الدخيلة بـ 225 مليون دولار، بجانب رصيف الصب الجاف بتكلفة 94 مليون دولار، وتشغيل محطة الصب بتكلفة 63 مليون دولار.

وأوضح أنه يتم عمل موانئ جافة بجانب المناطق الصناعية بما يساهم فى التصدير بسهولة سواء فى دمياط، أو مدينة السادات أو فى بنى سويف وغيرها.

استعرض الوزير عملية تطوير موانئ البحر الأحمر ضمن إطار مبادرة الحزام والطريق التى أطلقتها الصين عام 2013 والتى تهدف لتوسيع حركة التجارة العالمية من خلال تطوير ميناء سفاجا وميناء بور توفيق.

أشار المهندس كامل الوزير، أنه يتم إنشاء مشروع محطة متعددة فى سفاجا بـ 750 مليون دولار وإنشاء رصيف يمناء بور توفيق بـ500 مليون دولار وإنشاء محطة متعددة بنويبع بـ 500 مليون دولار .