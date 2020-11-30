شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تكشف آخر موعد لتلقى طلبات العدادات الكودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن اليوم الإثنين هو آخر موعد لتلقى طلبات تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع، كاشفا أنه لا نية لمد فترة تلقى الطلبات حتى نهاية العام.

وأوضح المصدر لـ"الخليج 365"، أن شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية بدأت فى عمل المقايسات الخاصة بتركيب عدادات الكهرباء الكودية مسبوقة الدفع لحوالى 2 مليون وحدة مخالفة الذين تقدموا بطلبات من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية، موكدا أن آخر موعد لتلقى طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع غدا الثلاثاء.

وتابع المصدر أن التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى العداد الكودى مسبوق الدفع لا يعتبر سند قانونى لملكية العقار المخالف لقواعد المحليات، موكدا أنه من المتوقع أن يتمكن المواطن من تغير ملكية العداد بعد الانتهاء من إجراءات التصالح مع المحليات، ولن تكون هناك أى أعباء مالية لتغير الملكية من رقم كودى لعداد يحمل اسم مالك الوحدة، وذلك سيكون بناء على جواب التصالح.