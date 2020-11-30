رئيس "الصرف الصحي" من البرلمان: التحدي الأكبر في أزمات الأمطار يكمن في العشوائيات

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن التحدي الأكبر في أزمة الأمطار يكون في المناطق غير المخططة والعشوائية التي لا توجد فيها شبكات صرف صحي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التغيرات المناخية وكيفية استعدادها لمواجهة الأمطار الغزيرة التي سقطت على مناطق متفرقة من الدولة؛ خصوصًا محافظة الإسكندرية وما أصابها من أضرار جسيمة وصلت إلى وفاة بعض المواطنين وسقوط بعض المنازل، مع عرض التدابير اللازمة لتلافي تكرار حدوث ذلك مستقبلًا.

وشدد رسلان على ضرورة وضع خطة لتنفيذ شبكات الصرف الصحي في المناطق العشوائية، مشيرًا إلى أن هناك مناطق بالإسكندرية خلال النوة لم يستطع الناس فيها النزول من بيوتهم لمدة 3 أيام.

وتابع رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي: طالبنا في اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء بزيادة الطاقة الاستيعابية؛ لا سيما مع زيادة الأمطار، معقبًا: هذا الملف مهم جدًّا ونأمل أن تنتهي الدراسة سريعًا مع هيئة الأرصاد.

وأضاف رسلان: هناك مناطق تغرق في ربع ساعة؛ بسبب العشوائيات، ولأنها غير مخططة والعمارات فيها 20 دورًا.