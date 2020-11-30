شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة العريش: استمرار تلقي «طلبات التصالح» اليوم حتى الساعة 12 ليلًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة العريش، إن العمل في استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي بالعريش مستمر حتى الساعة الثانية عشر ليلًا.

وأضاف «أحمد» في تصريحات صحفية، الإثنين، أن اليوم آخر موعد في تلقي طلبات التصالح من المواطنين طبقًا لقرارات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، مطالبًا المواطنين بسرعة التقدم خلال الساعات المقبلة والاستفادة من التيسيرات المقدمة والتخفيضات التي أقرتها الدولة والمحافظة.

وأشار إلى أن عدد الطلبات المقدمة من المواطنين حتي اللحظة بلغت 3720 طلبًا، متوقعًا زيادة الاعداد خلال الساعات المقبلة نظرًا للإقبال الكبير من المواطنين.