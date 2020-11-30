شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي للحشائش» ينفذ 25 مدرسة حقلية في 8 محافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، مركز البحوث الزراعية، بتكثيف العمل الميداني والتواجد الحقلي، لتوصيل المعلومات إلى المزارعين.

وقال الدكتور عبده إسماعيل مدير المعمل المركزى لبحوث الحشائش، إنه تم من خلال باحثو المعمل تنفيذ 25 مدرسة حقلية في 8 محافظات خلال شهر نوفمبر، وذلك بالتعاون مع باحثى المحصول من معهدى المحاصيل الحقلية والسكرية، والإدارة المركزية للإرشاد الزراعى، وذلك لنشر التوصيات الفنية الخاصة بالمكافحة المتكاملة للحشائش والإحتياطات الواجب مراعاتها عند تطبيق مبيدات الحشائش.

من جهته قال الدكتور عادل عمران، وكيل المعمل لشؤون الإرشاد والتدريب، إن المدارس الحقلية، نفذت في ثلاثة محاصيل، وهى الفول البلدى، وبنجر السكر والبصل، حيث تم تنفيذ 12 مدرسة حقلية في محصول الفول البلدى، بمحافظات كفر الشيخ، ومنطقة النوبارية، وبنى سويف، والمنيا، وسوهاج، فضلا عن 9 مدارس حقلية في محصول بنجر السكر، بمحافظات، كفر الشيخ، الدقهلية، الشرقية، ومنطقة النوبارية، وكذلك 4 مدارس حقلية في محصول البصل، بمحافظاتي بنى سويف، وسوهاج.