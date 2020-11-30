شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء محافظ الإسكندرية بالسفير الدنماركي لدى مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بمكتبه، الإثنين، سفير دولة الدنمارك لدى مصر، سفين أولينج، في إطار توطيد العلاقات وآفاق التعاون بين الجانبين في عدد من المجالات .

رحب المحافظ بالسفير في زيارته للإسكندرية مشيدا بمستوى العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والطفرة التي شهدتها العلاقات التجارية والاقتصادية خلال الثلاث سنوات الأخيرة ،حتى وصل حجم التبادل التجارى إلى مليار دولار .

وأوضح الشريف أن جمعية رجال الأعمال والغرفة التجارية بالإسكندرية لديها العديد من رجال الأعمال ويعملون في العديد من المجالات في مختلف أنحاء العالم، لذا لابد من تبادل الزيارات بين الجانبين الأمر الذي سيساهم في فتح آفاق تعاون بين المدينتين، مؤكدا على استعداد المحافظة لتقديم كافة التسهيلات، وتذليل أية عقبات لزيادة سبل التعاون خلال الفترة القادمة

وأشار إلى أن شركة «ميرسك» تعد من أكبر شركات النقل الملاحي بالإسكندرية، والإسكندرية تمثل ٤٠٪؜ من اقتصاد مصر وبها أكبر الموانئ التي تستقبل الصادرات من جميع دول العالم وكذا تمتلك أكثر من ٤٥٠٠ مصنع صغير ومتوسط وكبير، مؤكدا على ضرورة دراسة إبرام اتفاقيات تعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية، من خلال معرفة متطلبات السوق المصرية، واحتياجات الإسكندرية، والسوق الدنماركية للتبادل التجاري والاقتصادي بين الجانبين.

من جانبه، قال سفير الدنمارك إن أكبر الشركات التي تعبر قناة السويس دنماركية تمثل ٢٠٪؜ من الشركات، مؤكدًا أن الإسكندرية أكثر محافظات تميزا للدنمارك، وأبدى رغبته في المزيد من التعاون وإبرام اتفاقيات تعاون خاصة في مجال الاستثمار الأخضر والطاقة المتجددة.

وأشار إلى أن من ضمن ما تمتاز به الإسكندرية هو وجود الترام القديمة بها حتى الآن، والتي من الممكن تطويرها للترويج للمدينة سياحيا، وأوضح محافظ الإسكندرية أنه بالفعل تم تطوير عربة ترام تعود إلى عام ١٨٣٥، وأن الإسكندرية بها أسطول كبير قديم وحديث يعملان بالتوازي معا .