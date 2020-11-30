شكرا لقرائتكم خبر عن «المصرية لجراحة العظام» تُحذر من الإفراط في استخدام المسكنات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور جمال حسني، أمين عام الجمعية المصرية لجراحة العظام، إن خشونة المفاصل من أكثر الأمراض شيوعًا في الفئة العمرية فوق ٤٥ سنة، ومن المتوقع زيادة معدلات الإصابة بها، خاصة أن متوسط عمر الإنسان في ازدياد، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الجمعية المصرية لجراحة العظام، للتوعية بخطورة الإسراف في استخدام المسكنات التقليدية، وكذلك الإعلان عن خطة الحملة المصرية لعلاج خشونة المفاصل، التي تحمل شعار «وقفتك بالدنيا»، خلال الفترة المقبلة، برعاية إحدى الشركات الوطنية الرائدة في مجال تصنيع الدواء بمصر والشرق الأوسط.

وتابع خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم: «الخشونة يمكن أن تصيب كل المفاصل وعلى رأسها مفصل الركبة، ويوجد نوعان من الخشونة هما الخشونة الابتدائية، والثانوية«، وأوضح أن»وقفتك بالدنيا«، تستهدف خلال العام ٢٠٢١ الوصول إلى أكثر من مليون مريض بأمراض خشونة المفاصل، وتشخيص حالتهم، مع صرف العلاج لهم بالمجان.

وحذر الدكتور إبراهيم الجنزوري استاذ جراحة العظام بطب عين شمس، من الإفراط في استخدام المسكنات ومضادات الالتهاب التقليدية، مضيفاً: المريض يتناول المسكنات لفترات طويلة، وغالباً دون استشارة الطبيب، مشيرا إلى وجود جيل جديد من هذه الادوية أكثر أماناً على المعدة، لعلاج خشونة المفاصل، والالتهاب الروماتويدى دون أن يسبب أعراضًا جانبية قد تدفع المريض إلى التوقف عن تناول الدواء.

فيما ثمن الدكتور عادل محمود، أستاذ ورئيس قسم الروماتيزم بكلية الطب جامعة عين شمس، على جهود التوعية بالأمراض الأكثر انتشاراً، ومنها خشونة المفاصل، مشيرا أن «انسيلاكوكس» ينتمى للجيل الجديد من مسكنات الألم ومضادات الالتهاب الآمنة على المعدة، ويستخدم لعلاج خشونة المفاصل، والالتهاب الروماتويدى دون أن يسبب أعراضًا جانبية قد تدفع المريض إلى التوقف عن تناول الدواء.

بدوره قال الدكتور جورج ماهر مدير عام بالشركة الراعية، إن الدواء تم توفيره بسعر تنافسي للغاية في متناول المريض، وبأسعار أقل كثيرًا من المستوردة، وشدد على أن الأدوية التي يتم صرفها للمرضى من خلال الحملة تتميز بأعلى مستوى ممكن، حيث تستخدم نفس المواد الفعالة بها في دول أوروبا، والتي توفرها الشركة لعلاج الكثيرين في دول متقدمة مثل ألمانيا.

وأوضح، أن الحملة ستقدم أيضاً مشروعاً للتعليم الطبي المستمر لشباب الأطباء تحت رعاية «الجمعية المصرية»، لتدريب شباب الاطباء وتقديم المحاضرات العلمية لهم، خاصة خلال جائحة كورونا.

وأكد حرصهم على المشاركة في العديد من الحملات القومية والتوعوية التي تنفذ في إطار خطة الدولة للنهوض بالمنظومة الصحية بمصر، من منطلق المشاركة المجتمعية؛ منها حملة وقفتك بالدنيا للتوعية بخشونة والتهاب المفاصل، وغيرها من الحملات لزيادة وعى المجتمع المصري بالأمراض المزمنة.