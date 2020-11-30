شكرا لقرائتكم خبر عن فصل التيار الكهربائي 5 ساعات عن «الدوية» للصيانة ببنى سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن قطاع الكهرباء ببنى سويف، اليوم الاثنين، أنه تقرر فصل التيار عن خط قرية الدوية بمركز بني سويف، اعتباراً من الساعة 8.30 صباحًا حتى 1 ظهر غد الثلاثاء المقبل، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية.

ويتقدم القطاع بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة اللازمة بهدف رفع كفاءة الخدمة المقدمة في هذا المرفق الحيوي، مناشدًا المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المختلفة المتأثرة بـ«القطع المؤقت» للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة انقطاع التيار.