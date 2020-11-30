شكرا لقرائتكم خبر عن مودرنا: اللقاح فعال بنسبة 100% على جميع الفئات العمرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مودرنا، أن اللقاح فعال بنسبة 100% فى المرحلة الثالثة من التجارب، منوهة بأن اللقاح ضد كورونا فعال على جميع الفئات العمرية.

وتوقعت الشركة توزيع 20 مليون جرعة فى الولايات المتحدة هذا العام، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية متطابقة، وكشفت الشركة المنتجة للقاح عن التقدم بطلب اليوم الاثنين إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للترخيص باستخدام اللقاح ضد فيروس كورونا.

كان كبير المسؤولين الطبيين في شركة موديرنا الأمريكية، تال زاكس، أكد إن نتائج تجارب اللقاح تظهر فقط أنها تمنع الأشخاص من الإصابة بفيروس كورونا أو بمضاعفات خطيرة، مشيرا إلى أن الذين تلقوا اللقاح قد ينقلوا الفيروس، بحسب ما نقل موقع "إنسايدر" الأمريكي.