شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد مستشفى أوسيم المركزى ورصف طريق ترعة الزمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجري اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة جولة تفقدية بمركز ومدينة أوسيم للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وكذا متابعة أعمال الرصف والتطوير الجارى تنفيذها بعدد من المحاور المرورية.

وتفقد المحافظ مستشفى أوسيم المركزى للاطمئنان على انتظام العمل والوقوف على الرعاية الطبية المقدمة للمرضى والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات وتواجد الأطقم الطبية حيث شملت الجولة التفقدية داخل المستشفى "أقسام الرعاية المركزة ،التعقيم المركزي والأشعة ووحدة المعامل المركزية والصيدلية وأقسام الغسيل الكلوى" مؤكداً على ضرورة استقبال كافة المرضي وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم والتخفيف عليهم .

كما حرص المحافظ على الاستماع إلى المرضى للأطمئنان علي تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم والتعرف على ابرز المعوقات التى تواجهم لحلها موجهآ باتخاذ الإجراءات الاحترازية وعدم السماح بدخول المواطنين المنشأت والمرافق بدون ارتداء الكمامة حفاظآ على السلامة العامة مشيرآ إلى أن الدولة لا تدخر جهدآ فى سبيل النهوض بالمنظومة الصحية لتقديم خدمات افضل للمواطنين.

كما تفقد المحافظ خلال جولته أعمال الرصف والتطوير لعدد من الطرق منها أعمال وضع الطبقة الرابطة بطريق ترعة الزمر بالوحدة المحلية بالكوم الأحمر بمركز ومدينة أوسيم بطول 2 كم وبتكلفة حوالى 7,5 مليون جنية موجهآ بمراجعة الاعمال والتأكد من تنفيذها طبقآ للمواصفات الفنية والهندسية مع التأكيد على تدعيم الطريق بأعمدة أنارة وتقليم الأشجار الموجودة علي جانبي الطريق حفاظآ علي سلامة المترددين عليه .

كما وجه المحافظ بحصر قطع الأراضي الفضاء لدراسة انشاء مواقف حضارية لنقل المواقف العشوائية المتواجده بمركز ومدينة أوسيم لما تسببه من مظهر غير حضاري وازدحامات مرورية.

رافق المحافظ خلال الجولة ابراهيم الشهابي نائب المحافظ للمراكز والمدن واللواء علاء بدران السكرتير العام وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق وفرج عبد العاطي رئيس مركز ومدينة اوسيم ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس .