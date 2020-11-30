شكرا لقرائتكم خبر عن سفير اليابان: الجامعة المصرية اليابانية ستصبح مركزًا للتميز بإفريقيا والمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح ماساكى نوكي، سفير دولة اليابان بالقاهرة ورشه تصنيع الأثاث الخاصة بالمدينة الجامعية، التي جري إنشائها لتصنيع الأثاث الخاص بسكن الطلاب بشكل ذاتي، وذلك خلال زيارته للجامعة المصرية اليابانية في مدينة برج العرب.

وأشاد السفير الياباني بجهود الجامعة، لافتاً إلى أنه فى كل مرة يزور فيها الجامعة المصرية اليابانية يكون اكثراً إعجاباً بالشباب الموهوبين والمتميزين سواءً من أعضاء هيئة التدريس أو طلابها والجهاز الإدارى، مضيفا أن الجامعة ستنمو كمركز للتميز ليس فقط فى مصر بل في إفريقيا والشرق الأوسط.

وحرص السفير الياباني ماساكي، فى بداية كلمته على توجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد افتتاح الحرم الدائم للجامعة بمدينة برج العرب الجديدة في سبتمبر الماضي والذي تم إنشاؤه طبقاً لأحدث المعايير العالمية بتكلفة في مرحلته الأولى تصل الى ٧ مليار جنيه ممولة بالكامل من الحكومة المصرية وموازنة الدولة فيما قدم الجانب الياباني جميع التجهيزات المعملية والأجهزة وغيرها.