شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن سليمان المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادي يشارك فى افتتاح قمة مصر الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، في افتتاح قمة مصر الاقتصادية التي تنطلق يوم الأربعاء المقبل، للعام الثاني على التوالي، ويشارك مجموعة من كبار المسؤولين في الدولة في إلقاء الكلمات الافتتاحية للقمة وذلك لمناقشة الفرص الاقتصادية في مصر ما بعد أزمة كورونا، في عدد من القطاعات المؤثرة والمحورية بالاقتصاد المصري.

قمة مصر الاقتصادية تنعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، وبمشاركة نخبة من الوزراء وكبار المسؤولين في الجهات الاقتصادية المختلفة في الدولة، وهم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

من المتوقع أن تضم القمة هذا العام أكثر من 20 متحدثا من الخبراء وقادة الرأي بالقطاعين الحكومي والخاص، وذلك لمناقشة أبرز القضايا التي تتعلق بالاقتصاد المصري ومن المقرر أن تشهد عقد 3 جلسات متخصصة، أولها هي القطاع البنوك والاستثمار وذلك من خلال تسليط الضوء على دور البنوك في مساندة الاقتصاد المصري خلال أزمة كوفيد-19، وتناقش الجلسة الثانية دور القطاع العقاري الذي أثبت فعاليته كأحد أقوى القطاعات صمودًا وثباتًا خلال أزمة كورونا، بينما تستعرض الجلسة الثالثة "جلسة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" مدي استعداد البنية التحتية لخطة التحول الرقمي في مصر في أعقاب أزمة كورونا، والذي بات أحد المحاور الرئيسية في خطة الحكومة المصرية.

جدير بالذكر أن إنشاء الصندوق السيادي يعتبر أحد الحلول غير التقليدية لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، عن طريق جذب رؤوس الأموال لتمويل المشروعات وفرص الاستثمار المتاحة، وفتح الباب للمشاركة مع القطاع الخاص في تمويل المشروعات في مصر، إلى جانب جذب استثمارات الصناديق السيادية الأخرى في المنطقة ، حيث يعمل هذا الصندوق على تحقيق عوائد مالية من حصيلة استثماراته ومساهماته في الشركات وفرص الاستثمار الأخرى.