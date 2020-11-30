شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف خريطة الأمطار بمحافظات الجمهورية حتى الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة من غد الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 إلى الأحد 6 ديسمبر 2020:



- يوم الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 : - يوم الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 : السواحل الشمالية أمطار خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق من ( الإسكندرية - مطروح- السلوم بورسعيد - العريش - رفح )

الوجه البحري أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة )



- يوم الأربعاء 2 ديسمبر 2020 : - يوم الأربعاء 2 ديسمبر 2020 : السواحل الشمالية أمطار خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق من ( الإسكندرية - مطروح- السلوم بورسعيد - العريش - رفح )

الوجه البحري أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة ) .



- يوم الخميس 3 ديسمبر 2020 : - يوم الخميس 3 ديسمبر 2020 : لا يوجد أمطار



- يوم الجمعة 4 ديسمبر 2020 : - يوم الجمعة 4 ديسمبر 2020 : لا يوجد أمطار



- يوم السبت 5 ديسمبر 2020 : - يوم السبت 5 ديسمبر 2020 : السواحل الشمالية أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( بلطيم - دمياط - بورسعيد - رفح - العريش )

- يوم الأحد 6 ديسمبر 2020 . السواحل الشمالية أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( دمياط - بورسعيد - رفح - العريش )

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار ، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.