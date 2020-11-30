شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تضبط 200 طربة حشيش بقيمة 1.4 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الحاسمة لتجار المواد المخدرة، وتمكنت من ضبط 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالبحيرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة. تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمُشاركة مديرية أمن البحيرة من ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة الإسماعيلية ) حال إستقلاله إحدى السيارات بدائرة مركز شرطة إدكو بمديرية أمن البحيرة ، وبحوزته ( 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول)، وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات وإعترف بحيازته للمضبوطات. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ (1٫400٫000جنيه) تقريباً، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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