شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يستقبل نظيره الفلسطينى فى قصر الاتحادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بقصر الاتحادية الرئيس الفلسطينى محمود عباس، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة، كما شارك من الجانب الفلسطينى كلٌ من حسين الشيخ رئيس هيئةالشئون المدنية، واللواء ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة، والسفير الفلسطينى بالقاهرة السيد دياب اللوح. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول آخر مستجدات القضية الفلسطينية وعملية السلام فى الشرق الأوسط.

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