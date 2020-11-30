شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: نتوقع تحقيق نمو يتراوح بين 5.5 إلى 6% العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع الدكتور محمد معيط وزير المالية، حصول مصر على دفعة جديدة من صندوق النقد الدولى بقيمة 1.6 مليار دولار، وذلك خلال النصف الأخير من شهر ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أن مصر حققت أفضل ثانى نمو اقتصادى على مستوى العالم خلال العام المالى الماضى. وحول توقعات نسب النمو فى العام المالى المقبل 2021 – 2022، قال وزير المالية فى تصريحات لقناة العربية اليوم الاثنين، نتوقع نموا بنسبة 5.5 % إلى 6 %.

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