شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار جديد لرئيس الوزراء.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية قرار للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بتعديل بعض أحكام قانون اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار. وتضمن القرار باستبدال نص من المادة 10 من اللائحة وهى أن القطاع أ ويشمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى ومنطقة العاصمة الإدارية والمناطق الأخرى الأكثر احتياجا للتنمية.

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