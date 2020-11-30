شكرا لقرائتكم خبر عن القصة الكاملة لـ«فتاة الزي الفرعوني».. هل تواجه تهمة «فعل فاضح في مكان عام»؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مُنذ أيام، نشرت فتاة، تُدعى سلمى الشيمي، عارضة أزياء، صورًا تظهر فيها مُرتدية الزي الفرعوني، أمام الهرم المدرج بمنطقة سقارة، مصحوبة بتعليق «عاجل تم العثور على الملكة ملبنيتي»، انتشرت الصور سريعًا، وأغضبت «رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووزارة الآثار»، الأمر الذي استدعى فتح التحقيق في الواقعة.

بعد ساعات من انتشار صور الواقعة، جرى البحث عن «سلمى»، التي عُرفَت إعلاميًا باسم «فتاة الزي الفرعوني».

وعلى الفور، أحال الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، واقعة قيام أحد الفتيات بالتصوير داخل إحدى المواقع الأثرية مرتدية ملابس ذات طابع فرعوني والتقاط الصور ونشرها على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، إلى النيابة للتحقيق في الواقعة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة.

وأكد «وزيري» على حرص وزارة السياحة والآثار الدائم على الحفاظ على الأماكن الأثرية وتاريخ الحضارة المصرية القديمة، وأن أي شخص يثبت تقصيره في حق الآثار والحضارة المصرية سيتم معاقبته، بعد نتيجة تحقيقات النيابة في واقعة التصوير.

وقائع سابقة

بالرجوع إلى ديسمبر 2018، انتشرت صور وفيديوهات لشاب وفتاة أجنبيين، تسلقا الهرم الأكبر ليلاً، وصورا فيديو إباحيا على قمة الهرم الأكبر، الأمر الذي اعتبره البعض بمثابة «استهانة بتاريخ الفراعنة».

وكان المصور الدنماركي «Andreas Hvid» قد نشر فيديو له على حسابه على موقع «إنستجرام» مع صديقته، خلال تسللهما ليلا هربا من شرطة السياحة المصرية ليستلقا الهرم الأكبر، حيث علق عليه قائلا: «تسلقت أنا وصديقتي هرم خوفو الأكبر في الجيزة، وخوفا من رصدنا من قبل الحراس، لم أصور ساعات عدة من رحلة الصعود التي تسللنا خلالها إلى قمة الهرم».

فتاة الزي الفرعوني

اعتبرت وزارة الآثار الفيديو بمثابة «إهانة وحربًا ضد الدولة المصرية وحضارتها»، إذ قال آنذاك الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية، أن الوزارة أحالت الأمر للنيابة العامة للتجقيق فيه، وأضاف أن الإصرار على تصوير مثل هذه الأفلام غير الأخلاقية، يعد إهانة لكل رموز الإنسانية، خاصة وأن هذا الأمر معارض لأخلاقيتنا وقيمنا.

وشدد «عشماوي» على أن الدولة المصرية ترفض ممارسة مثل هذه الأخلاقيات وإهانة أحد أبرز وأهم الأماكن الأثرية في مصر.

واجه المصور الدنماركي وصديقته تهمة «ارتكاب فعل فاضح في منطقة عامة»، لكن السائح قال إنه لم يعلم بأن التقاط الصور الإباحية مخالف قانونيًا، فتم إخلاء سبيلهما، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، مقابل كفالة قدرها 5 آلاف جنيه.

هل ستواجه «فتاة الزي الفرعوني» تهمة «الفعل الفاضح»؟

يُعرف الفعل الفاضح بأنه «كل فعل خادش للحياء»، وفقًا للمادة رقم 278 من قانون العقوبات المصري، لكن من شروطه، توافر العلاني، بمعنى أن يتم الفعل الفاضح في مكان عام، إذ تنص المادة 278 من قانون العقوبات المصرى، على أنه: «كل من فعل علانية فعل فاضح مخل بالحياء، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه».

فتاة الزي الفرعوني

يقول الخبير الأثري، دكتور حسين عبدالبصير، إن العارضة غالبًا ما ستتلخص عقوبتها في القانون رقم 117 لسنة 1983، الخاص بالأثر، تحديدًا المادة رقم 45، بعد تعديلها، والتي تنص على كل من يتواجد بأحد المناطق الأثرية أو المتاحف دون تصريح بذلك أو كل من يتسلق أثر دون الحصول على إذن يعرض نفسه لعقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهر وبغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.