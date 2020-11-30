شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب يتفقد ملاعب جامعة الأزهر (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
زار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الإثنين، بعض المنشآت الرياضية الموجودة بمقر الحرم الجامعي لجامعة الازهر بمدينة نصر، على هامش زيارته للجامعة اليوم .
واصطحب الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، وعدد من قيادات الجامعة؛ وزير الشباب خلال الجولة التفقدية.
وصرح رئيس جامعة الأزهر بأن الجولة التفقدية شملت الملاعب الرئيسية للجامعة المخصصة لممارسة مختلف الأنشطة الطلابية .
وأكد وزير الشباب خلال الجولة التفقدية على حرص الوزارة على تكثيف مشاركة طلاب جامعة الأزهر في مختلف الأنشطة الثقافية والاجتماعية والطلابية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع جميع الجامعات المصرية، وفي مقدمتهم طلاب جامعة الأزهر في إطار رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، واهتمامه الدائم والمستمر بالشباب، واعدًا بدعم الجامعة؛ من خلال رفع كفاءة الملاعب الرياضية، وإنشاء حمام سباحة، وإنشاء صالة للألعاب الرياضية داخل الجامعة.
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