شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة السويس» يتفقد أقسام الطوارئ في 3 مستشفيات لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور أحمد البرعي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، الإثنين، بالمرور على أقسام الطوارئ بمستشفى السويس العام ومستشفى الصدر ومستشفى الحميات، في مرور مفاجئ للوقوف على استعداد كل مستشفى لمواجهة ما يستجد من أمور تتعلق بمواجهة الموجه الثانية من فيروس كورونا المستجد خلال فصل الشتاء، ومدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية سواء الموجودة بأقسام الطوارئ عامة أو ما يتعلق ببروتوكول العلاج لفيروس كورونا المستجد.

وتأكد من التزام وتواجد الفريق الطبى من أطباء وتمريض وباقى الطاقم الطبى طبقاً لجدول النوبتجيات المعد مسبقاً لأقسام الطوارئ وايضاً الاقسام الداخلية، مؤكدًا أهمية الالتزام خصوصاً تلك الفترة لتقديم خدمة طبية مستمرة، وذات جودة للمواطن السويسي، خاصة المرضى منهم، كما أكد أيضاً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والالتزام بالواقيات الشخصية، حفاظاً على حياتهم وحياه المرضى وتعقيم وتطهير الأسطح والأدوات بصورة دائمة.