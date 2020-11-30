شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة مطروح يُعلن تنظيم ورشة عمل حول مهارات ريادة الأعمال غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، اليوم الإثنين، تنظيم نادي ريادة الأعمال بالجامعة ورشة عمل حول مهارات ريادة الأعمال في الفترة من الأول وحتى الخامس من ديسمبر المقبل.

وأشار «النجار» لحضور خبراء متخصصين من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بهدف تدريب الطلاب على مهارات ريادة الأعمال، تعليم أساسيات ومنهجية التفكير المبتكر والمبدع، التدريب على كيفية توليد الأفكار، وإنشاء حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه المجتمع، بالإضافة لتشجيع الطلاب على تطوير المنتجات وبدء مشروعاتهم الخاصة.

وأكد «النجار» أن الجامعة تهدف لدعم دور ريادة الأعمال في إطار الخطة التي تسعى الحكومة لتنفيذها، من خلال بناء قدرات الشباب وتنمية المهارات الريادية لديهم، والعمل على إنشاء منظومة متكاملة من المكونات المعرفية والمهارات التدريبية التي تساهم في تحفيز الطلاب على القيام بمشروعات ريادة الأعمال في المستقبل، لتمكينهم من المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي.