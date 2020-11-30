شكرا لقرائتكم خبر عن بزعم توظيفها في تجارة الألبان.. حبس صاحب شركة استولي على 4.5 مليون جنيه بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر المستشار أشرف المغربي، المحامي العام لنيابات المنتزة بالإسكندرية، حبس صاحب شركة منتجات ألبان 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة النصب لقيامه بالإحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على 4.5 مليون جنيه بزعم توظيفها.

تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، يفيد بورود بلاغ من عدد من المواطنين، بقيام مالك ومدير شركة لتجارة منتجات الألبان، مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرقى، له معلومات جنائية، بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال النصب والإحتيال على المواطنين، والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة الألبان من خلال شركته الكائن مقرها بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، والحصول من الشاكين على مبالغ مالية مختلفة بلغ إجمالها 4.500.000 أربعة ملايين وخمسمائة ألف جنيه مصري، مقابل حصولهم على أرباح شهرية من قيمة رأس المال إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسبق مع قطاع الأمن العام القي القبض على المتهم وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.