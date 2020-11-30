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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أطلقت جمعية أيادينا للتنمية الشاملة بالمنيا، اليوم الاثنين، حملة طرق الأبواب لأهالي بحي غرب وحي جنوب وعزبة القاضي التابعة لمدينة المنيا. وقالت ماريا نعيم، رئيس مجلس إدارة جمعية «أيادينا»، إن الحملة تأتي ضمن أنشطة مشروع «نحو مجتمعات داعمة لقضايا النساء والفتيات في مصر» للتوعية بخطورة الاصابة بفيروس كورونا. وتابعت «نعيم» أن الحملة تنبه لضرورة إتباع الإجراءات الإحترازية للوقاية من الإصابة وتم توزيع نشرة توعوية بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية. "أيادينا" تطلق حملة لطرق أبواب سيدات المنيا للتوعية بخطورة كورونا الوضع في مصر

اصابات 115,541

تعافي 102,596

وفيات 6,636

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