شكرا لقرائتكم خبر عن ماراثون لأطفال سيوة للترويج لآثار الواحة سياحيا وبيئيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقيم بواحة سيوة ماراثون لأطفال الواحة للترويج لمعالم سيوة الأثرية والسياحية والبيئة لتنشيط السياحة بواحة سيوة والقاء الضوء على مواطن الجمال بها، ودعم السياحة الرياضية والعاملين بقطاع السياحة.

وجاء المارثون الرياضي للجرى لمسافة ٥، ١٠ كيلو مترا ويقول تامر عمارة احد منظمى الماراثون اننا من خلال الشركة المنظمة للماراثون قمنا بإطلاق الماراثون بواحة سيوة دعما للسياحة البيئية بالواحة حيث انطلق من امام اشهر المعالم السياحية بواحة سيوة وهى قلعة شالى الاثرية، مرورا بمعبدوحى امون، ومعبدام عبيده، وعين جوبا، وجبل الدكرور.

وأضاف عمارة ان الهدف من المارثون هو نشر ثقافة الرياضه للجميع، واكتشاف مواهب جديدة لتأهيلهم للمشاركات الدولية، وضع سيوة على خريطة السياحة الرياضية.

وقد شارك بالمارثون اكثر من ١٥٠ من الاشبال والطلائع وايضا من أطفال الواحة. وأكد تامر عمارة منظم الماراثون أن الاحتفالية كلها تاتى للتأكيد على جمال الواحة ومناظرها البديعة وحفاوة اهل سيوة مما جعلنا نستعد لتنفيذ المارثون الثانى في مارس المقبل.